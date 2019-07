Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 30.07.2019 (hib 839/2019)

Berlin: (hib/LBR) Die Fraktion Die Linke möchte in einer Kleinen Anfrage (19/11869) Details zur Entwicklung des Kombinierten Verkehrs (KV) erfahren. Darin fragen die Abgeordneten die Bundesregierung, wie sich das jährliche Güterverkehrsaufkommen des KV in Deutschland seit 2009 entwickelt habe und wie es sich bis 2030 entwickeln soll. Auch nach dem Anteil des KV am gesamten jährlichen Güterverkehrsaufkommen und der Verteilung "auf die Verkehrsträger Straße, Schiene und Wasserstraße" sowie nach der Verteilung der Tonnage erkundigen sich die Abgeordneten.