Gesundheit/Kleine Anfrage - 30.07.2019 (hib 839/2019)

Berlin: (hib/STO) "Gesundheitliche Versorgung von Menschen ohne Papiere, Asylsuchenden und Flüchtlingen ohne Aufenthaltstitel" lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (19/11882). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, in welchen Bundesländern nach Kenntnis der Bundesregierung flächendeckend die Gesundheitskarte für Asylsuchende eingeführt wurde. Auch will sie wissen, in welchen Bundesländern "der anonyme Krankenschein für Menschen ohne Papiere oder Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus" eingeführt wurde. Ferner fragt sie unter anderem, ob die Bundesregierung gedenkt, eine einheitliche Regelung zur bundesweiten Einführung der Gesundheitskarte für Asylsuchende zu treffen.