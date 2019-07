Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 30.07.2019 (hib 840/2019)

Berlin: (hib/SCR) Die Prognosen zum Anstieg des Meeresspiegels bis 2010 unterliegen weiterhin "großer Unsicherheit". Das schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (19/11783) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/11397). Demnach orientiere sich die Bundesregierung an den Aussagen des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). "Im letzten Zustandsbericht wird der mittlere globale Anstieg in der nahen Zukunft (2046 bis 2065) mit 0,3 m und einer wahrscheinlichen Bandbreite von 0,22 bis 0,38 m angegeben. Für die ferne Zukunft (2081 bis 2100) liegt der mittlere Anstieg in diesem Szenario bei 0,63 m und die wahrscheinliche Bandbreite beträgt 0,45 m bis 0,82 m", heißt es in der Antwort. Aktualisierte Ergebnisse werden laut Bundesregierung für September 2019 im Sonderbericht des IPCC zu den Ozeanen und der Kryosphäre erwartet.