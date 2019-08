Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 01.08.2019 (hib 851/2019)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion möchte wissen, welche Maßnahmen "die nigrische Regierung im Bereich der Familienplanung und Geburtenkontrolle nach Kenntnis der Bundesregierung in Niger" anwendet. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/11731) unter anderem danach, "welche Maßnahmen im Bereich Familienplanung" jemals von der Bundesregierung in Niger in Auftrag gegeben oder gefördert wurden.