Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Antwort - 01.08.2019 (hib 852/2019)

Berlin: (hib/ROL) Die Bundesregierung sieht in der "Qualitätsoffensive Lehrerbildung" (QLB) ein großes Potenzial, die Lehrerbildung für die beruflichen Schulen und die Digitalisierung in der Lehrerbildung zu optimieren. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/11886) auf die Kleine Anfrage (19/11437) der FDP. Die QLB ist eine im Jahr 2013 beschlossene Bund-Länder-Vereinbarung über ein gemeinsames Programm zur Aus und Weiterbildung von Lehrkräften.

Insgesamt wurden 66 Vorhabenbeschreibungen eingereicht. Die Gesamtsumme der beantragten Mittel belief sich auf fast 134 Millionen Euro, für die zusätzliche Bewilligungsrunde standen Fördermittel in einer Höhe von bis zu 79 Millionen Euro zur Verfügung. Die eingegangenen Vorhabenbeschreibungen gehören zu den Themenbereichen "Digitalisierung in der Lehrerbildung" und "Lehrerbildung für berufliche Schulen".