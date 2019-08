Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 02.08.2019 (hib 856/2019)

Berlin: (hib/EIS) Die AfD befasst sich in einer Kleinen Anfrage (19/11956) mit der Nutzung der in Deutschland zur Verfügung stehenden Agrarfläche. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem Auskunft darüber, wie hoch die durchschnittlichen landwirtschaftlichen Ertragsunterschiede ausfallen würden, wenn sich der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland auf 20, 50 oder 100 Prozent erhöhen würde. Darüber hinaus soll angegeben werden, wieviel zusätzliche landwirtschaftliche Fläche nötig wäre, um diese Ertragsunterschiede auszugleichen.