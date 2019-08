Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 07.08.2019 (hib 864/2019)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der von der Bundespolizei kontrollierten Grenzübergänge zwischen Deutschland und Österreich erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/12046). Auch will sie wissen, wie viele Menschen seit Beginn der Grenzüberwachung 2015 an diesen Grenzübergängen bei einem illegalen Grenzübertritt kontrolliert und zurückgewiesen wurden. Ferner fragt sie unter anderem, wie viele Personen seit Beginn der Grenzüberwachung 2015 von der Bundespolizei bei diesen Grenzkontrollen aufgegriffen wurden, die die Behörden zur Fahndung ausgeschrieben hatten.