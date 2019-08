Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 12.08.2019 (hib 882/2019)

Berlin: (hib/JOH) Wie hoch die Investitionen in Grundbildung und berufliche Bildung in der Entwicklungszusammenarbeit in den Jahren 2017 und 2018 waren, will die FDP-Fraktion mittels einer Kleinen Anfrage (19/12140) erfahren. Außerdem fragen die Abgeordneten, wie die Bundesregierung die von ihr durchgeführten Maßnahmen zur beruflichen Bildung konkret evaluiert und wie viele Ausbildungsplätze jährlich seit 2013 in den Partnerländern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit durch welche deutschen Unternehmen geschaffen wurden.