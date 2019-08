Arbeit und Soziales/Antwort - 15.08.2019 (hib 894/2019)

Berlin: (hib/CHE) Im Jahr 2017 wurden nach Angaben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit rund 951.000 Integrationen von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Darunter waren rund 374.000 Beschäftigungsaufnahmen, die nicht zu einer kontinuierlichen Beschäftigung führten. Der Anteil der Integrationen, die nicht zu einer kontinuierlichen Beschäftigung führten, an allen Integrationen belief sich auf 39,3 Prozent. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/12189) auf eine Kleine Anfrage (19/11411) der Fraktion Die Linke.