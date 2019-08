Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 16.08.2019 (hib 899/2019)

Berlin: (hib/HAU) Wie der aktuelle Stand der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung ist, möchte die FDP-Fraktion wissen. In einer Kleinen Anfrage (19/12134) erkundigen sich die Abgeordneten konkret nach der Anzahl an öffentlichen Schnell- und Normalladestationen in Bayern. Wissen wollen die Liberalen auch, ob die Bundesregierung den Bau oder den Betrieb von LNG/CNG Tankstellen (Flüssigerdgas) in Bayern fördert.