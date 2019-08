Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 16.08.2019 (hib 901/2019)

Berlin: (hib/HAU) Die Potenziale und Anwendungsbereiche sogenannter Senkrechtstarter (Fluggeräte, die senkrecht starten und landen können) interessieren die FDP-Fraktion. In einer Kleinen Anfrage (19/12171) wollen die Abgeordneten von der Bundesregierung unter anderem wissen, ob in den letzten 24 Monaten von Seiten der Industrie in Bezug auf die Weiterentwicklung von Senkrechtstartern "exekutiver oder legislativer Handlungsbedarf bei Forschung oder Genehmigungsverfahren" an die Bundesregierung herangetragen worden ist. Gefragt wird auch, wie die Bundesregierung die Entwicklung von Senkrechtstartern in Bezug auf den Forschungsstandort Deutschland einstuft.