Arbeit und Soziales/Antwort - 19.08.2019 (hib 905/2019)

Berlin: (hib/CHE) Die Bundesregierung kann zur Umsetzung des Persönlichen Budgets auf Landesebene keine Angaben machen, da die Bundesländer dafür verantwortlich sind. Das betont die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/12266) auf eine Kleine Anfrage (19/11941) der FDP-Fraktion zur Umsetzung des Persönlichen Budgets in Bremen. Das Persönliche Budget soll die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt unterstützen.