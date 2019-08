Finanzen/Kleine Anfrage - 19.08.2019 (hib 906/2019)

Berlin: (hib/HLE) Ob die Bundesregierung an einer steuerlichen Unterstützung der Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Betriebe beziehungsweise ihrer Geschäftsprozesse arbeitet, will die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/11978) in Erfahrung bringen. Die Bundesregierung soll angeben, welche steuerlichen Maßnahmen zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie dem Bundesministerium der Finanzen bisher erörtert wurden und welche Maßnahmen gegebenenfalls angestrebt werden.