Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 20.08.2019 (hib 908/2019)

Berlin: (hib/HAU) Für die Weiterentwicklung des Flughafens Leipzig/Halle und damit verbundene Auswirkungen auf die Menschen in der Region interessiert sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. In einer Kleinen Anfrage (19/12205) wollen die Abgeordneten unter anderem wissen, ob die Bundesregierung eine Mehrbelastung der Anwohner durch Fluglärm in Folge der Erweiterung des Flughafens ausschließen kann. Gefragt wird auch, inwiefern im Zuge der Erweiterung des Flughafens auch in eine Ausweitung und Verbesserung des Lärmschutzes investiert werden soll.