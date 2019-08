Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 23.08.2019 (hib 926/2019)

Berlin: (hib/STO) Den "baulichen Zustand der Dienststellen der Bundespolizei in Deutschland" thematisiert die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/12422). Darin erkundigt sie sich danach, in welchen Liegenschaften beziehungsweise an welchen Dienstgebäuden der Bundespolizei derzeit bauliche Mängel oder sonstiger Sanierungsbedarf vorliegen. Auch will sie unter anderem wissen, wie hoch die Bundesregierung den gesamten finanziellen Bedarf für Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an Liegenschaften und Dienstgebäuden der Bundespolizei beziffert.