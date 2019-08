Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 26.08.2019 (hib 932/2019)

Berlin: (hib/JOH) Die politischen Zielsetzungen der Afrikareise von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vom 1. bis 3. Mai 2019 sind Gegenstand einer Kleinen Anfrage (19/12464) der AfD-Fraktion. Sie will auch erfahren, welche Abkommen, Verträge und sonstigen Vereinbarungen und Mittelzusagen von der Bundesregierung in welche Höhe geschlossen oder in Aussicht gestellt wurden und welche strategische Bedeutung die besuchten Länder Mali, Niger und Burkina Faso ihrer Auffassung nach haben.