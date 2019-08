Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 27.08.2019 (hib 936/2019)

Berlin: (hib/HAU) Für den Zustand der Bahninfrastruktur in Niedersachsen interessiert sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/12444). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele Verkehrsstationen die Deutsche Bahn AG (DB AG) in Niedersachsen betreibt und wie viele davon über einen barrierefreien Zugang verfügen. Gefragt wird auch nach der Anzahl an Bahnhofsgebäuden, die verkauft wurden oder derzeit ungenutzt sind.