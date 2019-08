Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 27.08.2019 (hib 936/2019)

Berlin: (hib/HAU) Nach dem Zustand der Brücken in Niedersachsen erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/12419). Die Bundesregierung soll unter anderem darüber Auskunft geben, welche Brücken an Bundesfernstraßen in Niedersachsen sanierungsbedürftig sind und in welchem Zustand die nicht sanierungsbedürftigen Brücken in dem Bundesland sind.