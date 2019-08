Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 27.08.2019 (hib 936/2019)

Berlin: (hib/HAU) Für die Finanzierung der in Hamburg neu geplanten U-Bahnlinie U5 und der S-Bahnlinie S32 interessiert sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/12416). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, inwiefern der Bund bislang in die Gespräche zur Realisierung und Finanzierung der Neubauprojekte eingebunden wurde und unter welchen Voraussetzungen eine anteilige Finanzierung möglich ist.