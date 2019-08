Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 27.08.2019 (hib 936/2019)

Berlin: (hib/HAU) Welche Pläne und Erwartungen die Bundesregierung mit dem Europäischen Elektronischen Mautdienst (EEMD) verbindet, möchte die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/12447) erfahren. Die Abgeordneten erkundigen sich unter anderem, inwieweit die Bundesregierung durch die Marktöffnung für EETS-Anbieter Potentiale sieht, "die Mautabwicklung in Deutschland kostengünstiger darzustellen, insbesondere durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Erfassungsgeräte in Lkw".