Finanzen/Antwort - 28.08.2019 (hib 941/2019)

Berlin: (hib/HLE) Auf 300.000 Steuerpflichtige, die ausschließlich Renteneinkünfte erzielt hätten, sei im Jahr 2014 eine tarifliche Einkommensteuer in Höhe von 90 Millionen Euro entfallen. Dies habe 0,03 Prozent der festgesetzten Einkommensteuer entsprochen, berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/12472) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/12079). Auf 1,1 Millionen Steuerpflichtige, die überwiegend Renteneinkünfte gehabt hätten, sei eine tarifliche Einkommensteuer in Höhe von 900 Millionen Euro entfallen, was 0,3 Prozent der festgesetzten Einkommensteuer entsprochen habe. Auf 4,4 Millionen Steuerpflichtige mit Renteneinkünften sei eine tarifliche Einkommensteuer in Höhe von 31,4 Milliarden Euro entfallen, was 12,1 Prozent der festgesetzten Einkommensteuer entsprochen habe.

Wie aus der Antwort weiter hervorgeht, lagen die Rentenausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung im vergangenen Jahr bei 277,1 Milliarden Euro. Sie sollen in diesem Jahr auf 291 Milliarden Euro steigen. Aus dem Bundeshaushalt werden der Rentenversicherung 98 Milliarden Euro im Jahr 2019 zur Verfügung gestellt, was laut Regierung einem Anteil von 27,5 Prozent entspricht.