Finanzen/Kleine Anfrage - 29.08.2019 (hib 949/2019)

Berlin: (hib/HLE) Welche konkreten Schritte die Bundesregierung beabsichtigt, um Steuerbetrug bei der Umsatzsteuer etwa durch sogenannte Umsatzsteuerkarusselle einzudämmen, will die FDP Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/12442) erfahren. Zudem wird nach den Einbußen deutscher Unternehmen gefragt, die zwar Umsatzsteuer abgeführt hätten, aber infolge der Verwicklung in ein derartiges Umsatzsteuerkarussell die Vorsteuer nicht erhalten hätten.