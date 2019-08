Recht und Verbraucherschutz/Antwort - 30.08.2019 (hib 956/2019)

Berlin: (hib/mwo) Eine Vielzahl von Daten zum Versorgungsausgleich lassen sich der Antwort der Bundesregierung (19/12573) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/12217) entnehmen. Die Fragesteller hatten moniert, dass es keine hinreichenden Daten zum Versorgungsausgleich gebe und es im Zusammenhang mit der von den Regierungsparteien in ihrer Koalitionsvereinbarung angekündigten Einführung einer säulenübergreifenden Vorsorgeinformation, aus der Bürger möglichen Handlungsbedarf bezüglich ihrer Absicherung im Alter erkennen können, Interesse an einer weiteren Aufklärung bestehe.

Wie die Bundesregierung schreibt, ist die Einführung einer säulenübergreifenden Altersvorsorgeinformation derzeit noch in der Entwicklungsphase. Vorrangiges Ziel des Vorhabens sei es, den Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen, sich über ihre individuelle Absicherung in allen drei Säulen der Altersvorsorge zu informieren. Inwieweit die Informationen in einer späteren Ausbaustufe der Umsetzung des Vorhabens für das familiengerichtliche Versorgungsausgleichsverfahren genutzt werden könnten, könne derzeit nicht beurteilt werden.