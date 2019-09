Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 04.09.2019 (hib 969/2019)

Berlin: (hib/HAU) In Niedersachsen gibt es nach Regierungsangaben 2.162 Eisenbahnbrücken, wovon 60 (rund 2,8 Prozent) in den kommenden Jahren sanierungsbedürftig sind. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (19/12581) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/12094) hervor. Nach Auskunft der DB Netz AG würden im Rahmen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung LuFV II (2015 bis 2019) nach aktuellem Stand 65 kennzahlenrelevante Eisenbahnüberführungen in Niedersachsen erneuert, wofür rund 292 Millionen Euro eingesetzt werden, heißt es in der Antwort weiter.