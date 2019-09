Kultur und Medien/Antwort - 05.09.2019 (hib 972/2019)

Berlin: (hib/SCR) Die Sammlungen in den Depots des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst in Berlin werden nicht in das zurzeit in Planung befindliche Zentraldepot in Friedrichshagen verlagert. Stattdessen sollen sie am Standort Dahlem verbleiben. Als Grund führt die Bundesregierung in einer Antwort (19/12807) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/12050) neue Planungen im Humboldt Forum an.