Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 12.09.2019 (hib 1003/2019)

Berlin: (hib/HAU) Nach der Entwicklung des Schienenverkehrs im Regierungsbezirk Schwaben erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. In einer Kleinen Anfrage (19/13011) wollen die Abgeordneten von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie sich die Pünktlichkeit der Fernverkehrsverbindungen am Hauptbahnhof Augsburg in den vergangenen fünf Jahren entwickelt hat. Gefragt wird auch nach Eisenbahnstrecken im Regierungsbezirk Schwaben, die der Freistaat Bayern dem Bundesverkehrsministerium für ein Elektrifizierungsprogramm des Bundes übermittelt hat.