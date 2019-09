Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 12.09.2019 (hib 1003/2019)

Berlin: (hib/HAU) Welche Mittel aus dem Bundesförderprogramm für den Breitbandausbau in Nordrhein-Westfalen bislang abgerufen wurden, möchte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wissen. In einer Kleinen Anfrage (19/13013) erkundigen sich die Abgeordneten bei der Bundesregierung zudem danach, wie viele Haushalte bisher in Nordrhein-Westfalen durch das Bundesförderprogramm "schnelles Internet von mehr als 50 Mbit/s" erhalten haben.