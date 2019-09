Finanzen/Kleine Anfrage - 12.09.2019 (hib 1004/2019)

Berlin: (hib/HLE) Für die Nutzung von Videokonferenztechnik in der Finanzverwaltung interessiert sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/12769). Die Bundesregierung soll die Zahl der Finanzministertreffen, die Treffen der Staatssekretäre und Abteilungsleiter ebenso aufzählen wie die technischen Einrichtungen zur Durchführung von Videokonferenzen in verschiedenen Ministerien und Behörden. Außerdem wird nach Beschlüssen, künftig Besprechungen als Videokonferenzen abzuhalten, gefragt.