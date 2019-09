Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt/Anhörung - 13.09.2019 (hib 1008/2019)

Berlin: (hib/LBR) Um betriebliche und überbetriebliche Erfolgsmodelle wird es in der 12. Sitzung der Enquete-Kommission "Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt" gehen. Die öffentliche Anhörung findet am Montag, den 23. September 2019 statt. Als Sachverständige sind der Preisträger für besondere Ausbildungsleistungen, Günter Hofmann (Firma Werkzeugbau Siegfried Hofmann GmbH), Stefan Staake (Bildungsakademie Leuna) sowie ein Vertreter der Firma Trumpf geladen.

Die Sitzung unter Leitung von Stefan Kaufmann (CDU) beginnt um 13 Uhr im Sitzungssaal E.200 des Paul-Löbe-Hauses. Zuhörer werden gebeten, sich im Sekretariat der Enquete-Kommission mit vollständigem Namen und Geburtsdatum per E-Mail (enquete.bb@bundestag.de) anzumelden.