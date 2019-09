Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 17.09.2019 (hib 1012/2019)

Berlin: (hib/HAU) Für die Eigentumsverhältnisse am alten Güterbahnhof in Dessau-Roßlau interessiert sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/13115). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, wann, zu welchem Preis und mit welchen Auflagen die Grundstücke in diesem Areal von der Deutschen Bahn AG (DB AG) verkauft wurden.