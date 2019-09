Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 17.09.2019 (hib 1013/2019)

Berlin: (hib/HAU) Für die Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans 2030 (BVWP) in Nordrhein-Westfalen interessiert sich die FDP-Fraktion. In einer Kleinen Anfrage (19/13066) erkundigen sich die Abgeordneten bei der Bundesregierung unter anderem danach, wie viele der Projekte des BVWP 2030 in Nordrhein-Westfalen einen gültigen Planfeststellungsbeschluss haben und bei wie vielen dieser Projekte die Bauarbeiten bereits begonnen wurden. Gefragt wird auch, wie viel Geld für die Umsetzung der gesamten Projekte des BVWP 2030 in Nordrhein-Westfalen veranschlagt wurde und wie viele Projekte bereits jetzt teurer sind, als ursprünglich geplant war.