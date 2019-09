Finanzen/Kleine Anfrage - 26.09.2019 (hib 1060/2019)

Berlin: (hib/HLE) Wie sich der steuerliche Informationsaustausch mit dem Ausland zwischen 2014 und 2018 entwickelt hat, will die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/12953) erfahren. Außerdem wird nach dem Personalaufwuchs in den entsprechenden Bereichen des Bundeszentralamts für Steuern gefragt. Die Bundesregierung soll auch Auskunft zu den aus dem Ausland erhaltenen Datensätzen geben.