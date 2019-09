Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 27.09.2019 (hib 1069/2019)

Berlin: (hib/HAU) Die Bundesfernstraßenanbindung an den Flughafen Berlin-Schönefeld erfüllt nach Ansicht der Bundesregierung die Anforderungen an den Bedarf. Für die Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr liege die Zuständigkeit bei den Ländern Berlin und Brandenburg, heißt es in der Antwort der Regierung (19/12970) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/12445).