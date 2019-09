Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 27.09.2019 (hib 1069/2019)

Berlin: (hib/HAU) Wie sich die Zahl der Schwarzfahrer bei der Deutschen Bahn AG (DB AG) in den letzten fünf Jahren entwickelt hat, möchte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wissen. In einer Kleinen Anfrage (19/13278) erkundigen sich die Abgeordneten zudem bei der Bundesregierung, in wie vielen Fällen die DB AG Inkassounternehmen beauftragt hat, "um das erhöhte Beförderungsentgelt einzufordern".