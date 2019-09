Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 30.09.2019 (hib 1071/2019)

Berlin: (hib/HAU) Für die Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans 2030 (BVWP) in Baden-Württemberg interessiert sich die FDP-Fraktion. In einer Kleinen Anfrage (19/13355) erkundigen sich die Abgeordneten bei der Bundesregierung unter anderem danach, wie viele der Projekte des BVWP 2030 in Baden-Württemberg einen gültigen Planfeststellungsbeschluss haben und welche bereits in der Umsetzung befindlichen Projekte des BVWP in Baden-Württemberg den kalkulierten Kostenrahmen nicht einhalten können.