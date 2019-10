Arbeit und Soziales/Antwort - 01.10.2019 (hib 1075/2019)

Berlin: (hib/CHE) Im Jahr 2018 gingen knapp 43 Prozent der Erwerbsminderungrentner wegen einer psychischen Erkrankung in den vorzeitigen Ruhestand. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/13033) auf eine Kleine Anfrage (19/12218) der AfD-Fraktion. Insgesamt bezogen 2018 knapp 1,7 Millionen Menschen in Deutschland eine Erwerbsminderungsrente.