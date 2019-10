Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 01.10.2019 (hib 1077/2019)

Berlin: (hib/STO) Um die aktuelle Situation des Flugdienstes der Bundespolizei geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/13388). Darin erkundigt sie sich danach, wie viele Luftfahrzeuge welchen Typs aktuell zu welchem Zweck von der Bundespolizei betrieben werden. Auch will sie wissen, wie viele Angehörige der Bundespolizei in welchem Bereich des Flugdienstes beschäftigt sind. Ferner fragt sie unter anderem, wie viele Planstellen im Bereich des Flugdienstes der Bundespolizei aktuell nicht besetzt sind,