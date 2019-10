Finanzen/Antwort - 02.10.2019 (hib 1078/2019)

Berlin: (hib/HLE) Trotz eines in den vergangenen zehn Jahren sehr stark gestiegenen Umsatzes bei Immobilien gehört Deutschland bei der Wohneigentumsquote zu den Schlusslichtern in Europa. Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung (19/12955) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/11623) hervor. Danach stieg der Umsatz mit Immobilien seit dem Jahr 2008 bis zum Jahr 2016 von 131 auf 237,5 Milliarden Euro im Jahr. Die Zahl der Immobilientransaktionen erhöhte sich von 817.000 auf rund eine Million. Mit einer Wohneigentumsquote von 51,4 Prozent gehört Deutschland vor dem Schlusslicht Schweiz mit 41,3 Prozent zu den Ländern mit der niedrigsten Wohneigentumsquote in Europa. Die höchsten Wohneigentumsquoten mit über 90 Prozent gibt es in Rumänien, Kroatien und in der Slowakei.