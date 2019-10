Inneres und Heimat/Antwort - 02.10.2019 (hib 1078/2019)

Berlin: (hib/STO) Um deutsche Minderheiten geht es in der Antwort der Bundesregierung (19/13236) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/12835). Wie die Bundesregierung darin darlegt, werden die deutschen Minderheiten in den Staaten Ostmittel-, Ost- und Südosteuropas einschließlich der Nachfolgestaaten der UdSSR und im Baltikum gefördert. Dabei sei die Bindung an die deutsche Sprache, die dauerhafte Sicherung der kulturellen Identität, aber auch die Verbesserung der Lebens- und Zukunftsperspektiven für die Angehörigen der deutschen Minderheit von essentieller Bedeutung.

Der Antwort zufolge bilden die deutschen Minderheiten nach wie vor ein wichtiges Element der bilateralen Beziehungen Deutschlands zu den jeweiligen Herkunftsländern. Länderübergreifende Partnerschaften und Netzwerke der deutschen Minderheiten förderten zudem den interkulturellen Dialog. "In Zeiten zunehmender Konflikte, Diskriminierungen und teilweise erstarkendem Nationalismus" sei diese Brückenfunktion von besonderer Bedeutung.