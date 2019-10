Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 02.10.2019 (hib 1079/2019)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will wissen, wie die Bundesregierung aktuell die Sicherheit an Bahnhöfen einschätzt. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/13392) danach, ob die Bundesregierung vor dem Hintergrund ihrer Einschätzung die Sicherheit an Bahnhöfen für verbesserungswürdig hält. Ferner fragt sie unter anderem, inwiefern sichergestellt ist, dass eine höhere Bundespolizeipräsenz an den Grenzen nicht zu Engpässen in anderen Sicherheitsbereichen, insbesondere an Bahnhöfen und Flughäfen führt.