Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 02.10.2019 (hib 1079/2019)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der von der Bundespolizei sowie von Dritten wie der Deutschen Bahn AG an Bahnhöfen betriebenen Kameras erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/13463). Auch will sie wissen, wie oft durch die Bundespolizei seit 2015 zur Aufklärung von Straftaten Videomaterial von Überwachungskameras auf Bahnhöfen gesichert wurde. Ferner fragt sie unter anderem, wie oft nach Kenntnis der Bundesregierung bei Straftaten an Bahnhöfen kein Videomaterial gesichert werden konnte, weil die Kamera defekt oder verschmutzt war.