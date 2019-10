Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 04.10.2019 (hib 1084/2019)

Berlin: (hib/STO) "Kriegswaffenfund am Dresdener Hauptbahnhof - Verbindungen zum Anschlag auf das Pariser Theater Bataclan" lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (19/13622). Wie die Fraktion darin ausführt, entdeckte die Bundespolizei am Abend des 18. Februar 2019 vor dem Dresdener Hauptbahnhof im Kofferraum eines Geländewagens mehrere Kriegswaffen und nahm daraufhin die beiden Insassen fest. Später sei Haftbefehl gegen die beiden Männer bosnischer Staatsangehörigkeit erlassen worden.

Im Rahmen der weiteren gemeinsam von der Staatsanwaltschaft Dresden und dem Bundeskriminalamt geführten Ermittlungen sei Ende Juni 2019 ein dritter Bosnier namens Adis A. festgenommen worden, "nach dem zuvor mit einem belgischen Haftbefehl europaweit gefahndet wurde, weil er an dem Anschlag auf das Theater Bataclan in Paris am 13. November 2015 beteiligt war", schreibt die Fraktion weiter. Wissen will sie unter anderem, in welchem Verhältnis nach Kenntnis der Bundesregierung "die beiden bosnischen Staatsangehörigen zum Terrorverdächtigen Adis A." stehen