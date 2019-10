Verteidigung/Kleine Anfrage - 08.10.2019 (hib 1094/2019)

Berlin: (hib/STO) Die "Umbenennung der Lent-Kaserne" thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/13495). Wie sie darin ausführt, wurde vor rund einem Jahr bekannt, dass die Lent-Kaserne in Rotenburg-Wümme umbenannt werden soll. Wissen will die Fraktion unter anderem, welche Vorschläge für neue Namen nach Kenntnis der Bundesregierung bislang von den beteiligten Gremien der Lent-Kaserne unterbreitet worden sind.