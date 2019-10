Finanzen/Kleine Anfrage - 08.10.2019 (hib 1095/2019)

Berlin: (hib/HLE) Ob die Bundesregierung einen Gesetzentwurf einbringen will, der die Verbesserung der Durchsetzung der persönlichen Haftung von Vorständen und Aufsichtsratsmitgliedern in Aktiengesellschaften zum Gegenstand hat, will die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/13652) erfahren.