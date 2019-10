Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 08.10.2019 (hib 1096/2019)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der politisch motivierten Straftaten in der ersten Hälfte des laufenden Jahres erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/13702). Auch will sie wissen, wie viele politisch motivierte antisemitische und wie viele politisch motivierte antiislamische Straftaten es nach Kenntnis der Bundesregierung in diesem Zeitraum gab. Ferner fragt sie unter anderem, "wie viele gegen christliche Religionen gerichtete politisch motivierte Straftaten" seit Jahresbeginn bis einschließlich Juni 2019 registriert wurden.