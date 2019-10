Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 08.10.2019 (hib 1096/2019)

Berlin: (hib/STO) "Aktivitäten der Furkan-Gemeinschaft in Deutschland und der Türkei" sind Thema einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (19/13686). Wie die Fraktion darin ausführt, ist die Furkan-Gemeinschaft "eine salafistische Gruppierung aus der Türkei, die Ableger in Europa hat". Wissen will sie, welche Erkenntnisse die Bundesregierung über die Furkan-Gemeinschaft und ihre weltanschauliche Ausrichtung hat. Auch fragt sie unter anderem, über wie viele Anhänger die Furkan-Gemeinschaft nach Kenntnis der Bundesregierung in der Türkei und in Europa verfügt.