Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 08.10.2019 (hib 1099/2019)

Berlin: (hib/STO) "Heranziehung von Heimkindern als Leistungsberechtigte durch einen Kostenbeitrag" lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion (19/13694). Darin erkundigt sie sich unter anderem danach, ob die Bundesregierung die Auffassung teilt, "dass einem 17-jährigen Jugendlichen mit einem Ausbildungsgehalt von 200 Euro netto, der mit 150 Euro als Kostenbeitrag für die in Anspruch genommene vollstationäre Betreuung in einer Heimeinrichtung herangezogen wird, dadurch signalisiert wird, dass sich eigene Leistung und Engagement für ihn nicht oder in nur sehr geringen Umfang lohnen".