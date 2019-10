Finanzen/Kleine Anfrage - 09.10.2019 (hib 1103/2019)

Berlin: (hib/HLE) Wie die im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung geplanten zusätzlichen Gelder für den Strukturwandel auf die einzelnen Bundesministerien aufgeteilt werden sollen, will die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/13664) in Erfahrung bringen. Gefragt wird unter anderem, in welchen Haushaltstiteln die geplanten Maßnahmen veranschlagt werden und mit welchen Kosten die Bundesregierung für bestimmte Maßnahmen rechnet.