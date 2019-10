Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 09.10.2019 (hib 1104/2019)

Berlin: (hib/PEZ) Die AfD-Fraktion fragt nach dem Stand bei der Entwicklung einer Tourismusstrategie. Dazu möchten die Abgeordneten in einer Kleinen Anfrage (19/13705) beispielsweise wissen, mit welchen konkreten Maßnahmen die Bundesregierung neue Zielmärkte erschließen will. Darüber hinaus interessiert sie, ob die Deutsche Zentrale für Tourismus in diesem Zuge mehr Geld erhalten soll.