Finanzen/Kleine Anfrage - 10.10.2019 (hib 1109/2019)

Berlin: (hib/HLE) Nach der durchschnittlichen Verzinsung von Sparbriefen beziehungsweise Sparbüchern und Tagesgeld erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/13323). Die Bundesregierung soll unter anderem angeben, wie sich die Zinserträge der Banken in den letzten zehn Jahren entwickelt haben und wie hoch die Zinseinbußen der privaten Haushalte gewesen sind, wenn sie mit einer fortlaufenden Durchschnittsverzinsung seit 2007 verglichen werden. Außerdem wird gefragt, wie viele Banken derzeit die negativen Zinsen der Europäischen Zentralbank als Strafzinsen an die Kunden weitergeben.